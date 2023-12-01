BBDSO'dan "Mahler Akşamı" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Mahler Akşamı Konseri"nde soprano sanatçısı Esra Çetiner'i konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Nacİ Özgüç yönetti.

Gecede Gustav Mahler'in "Senfoni No: 4" eseri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda konuk sanatçı, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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