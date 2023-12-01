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        BBDSO'dan "Mahler Akşamı" konseri

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Mahler Akşamı Konseri"nde soprano sanatçısı Esra Çetiner'i konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 00:38
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        BBDSO'dan "Mahler Akşamı" konseri
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Mahler Akşamı Konseri"nde soprano sanatçısı Esra Çetiner'i konuk etti.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Nacİ Özgüç yönetti.

        Gecede Gustav Mahler'in "Senfoni No: 4" eseri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Konser sonunda konuk sanatçı, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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