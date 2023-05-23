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Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye 29 bin TL ceza

DHA

Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye 29 bin TL ceza


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, polisin `dur´ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Yaşar M. (43), 30 kilometrelik takip sonucu araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Yaşar M.´ye 4 farklı suçtan toplam 29 bin 461 TL cezai işlem uygulandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 16 AHH 129 plakalı otomobili durdurmak istedi. `Dur´ ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için takip eden ekipler, bölgeye takviye istedi. Kaçmaya devam eden sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kemalpaşa Mahallesi´nde ara sokaklarda tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobilin can ve mal kaybına neden olmaması için dikkatle takip eden ekipler, bölgeye giriş ve çıkışları da kapatarak önlem aldı. Mert Sokak üzerinde polis barikatını aşamayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Yaşar M., kıskıvrak yakalandı.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen Yaşar M.´ye 4 defa ters yön ihlalinden 16 bin 256 TL, dur ihtarını ihlal suçundan 951 TL, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Toplamda 29 bin 461 TL cezai işlem uygulanan Yaşar M., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-05-23 23:53:56

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