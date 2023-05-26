Bursa'da restoran çalışanları ile müşteriler arasında silahlı kavga: 2 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA'da, restoran çalışanları ile müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bacağından vurulan müşterilerden Hasan A.(41) ve Erhan B.(39) yaralanırken, ateş eden çalışanlardan Orhan T. ile Muhammed M.(35) olay yerinden kaçtı.Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Hasan A. ve Erhan B. yol üzerinde bulunan bir restorana eğlenmek için geldi. Bir süre burada alkol alan iki arkadaş ile restoran çalışanları Orhan T. ve Muhammed M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken diğer çalışanların araya girmesiyle müşteriler restorandan dışarı çıkartıldı. Kavganın büyümesi üzerine, Orhan T. yanında bulunan tabanca ile Hasan A. ve Erhan B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Hasan A. ve Erhan B. yere yığıldı. Bu sırada Orhan T. ile Muhammed M. otomobil ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-26 04:34:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.