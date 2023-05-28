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Gelinlik ve damatlıkla sandıklara gittiler

DHA

Gelinlik ve damatlıkla sandıklara gittiler


Hasan BOZBEYMine AK/BURSA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylamasında Bursa´da, düğün günleri seçimle aynı güne denk gelen çiftler, sandığa gelinlik ve damatlıkla gitti.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında 2 milyon 368 bin 156 seçmenin bulunduğu Bursa´da 6 bin 862 sandık kuruldu. Vatandaşlar sabah 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlarken, düğün günleri seçim gününe denk gelen çiftler ise gelinlik ve damatlıkla sandık başına gitti. İrem-Mehmet Nogay çifti, Orhangazi ilçesindeki Tuna İlkokulu´na gelinlik ve damatlıkla geldi. Çift, vatandaşların alkışları arasında geldikleri sandıkta oylarını kullandı. İrem Nogay, "Düğün günümüze denk gelmesi ayrı bir anı oldu, çok eğlenceli geçiyor bence" derken, Mehmet Nogay ise "Vatana, millete hayırlı olsun" diyerek oyunu sandığa attı. Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi´nde ise Sedef-Ahmet Buran çifti de sandığa gelinlik ve damatlıkla giderek oylarını kullandı.
SEREBRAL PALSİ HASTASI SEDYE İLE SANDIĞA TAŞINDI
Bursa´daki hasta ya da engelli seçmenlerin oy kullanması için de belediyeler devreye girdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli ve hasta seçmenleri sandığa ulaştırdı. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Engelliler Şube Müdürlüğü´nün koordinasyonunda 20´si ambulans, 100´e yakın araçla önceden başvuru yapan 700´e yakın vatandaşa, ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.
Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi´nde oturan doğuştan serebral palsi hastası Şerife Çırak da (52) ekipler tarafından evinden sedye ile alınıp, ambulansla Kovukçınar Mahallesi´ndeki Barbaros Ortaokuluna getirildi. Sedye ile sandık başına taşınan Çırak, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY-Mine AK
2023-05-28 13:50:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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