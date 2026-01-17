Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 22:47 Güncelleme: 17.01.2026 - 22:47
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Tamer D. (20) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Süleymaniye Mahallesi mevkisinde Sedat Taç (45) idaresindeki 26 ACL 757 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Taç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

