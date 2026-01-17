Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 20:39 Güncelleme: 17.01.2026 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Baykoca Akhisar Mahallesi Mimar Sokak'taki 8 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevler hızla büyürken, site sakini Feridun İ. (46) yangına dışarıdan müdahale etmek isterken elinden hafif şekilde yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, yangın sırasında dairede bulunan Emrecan U. (21) yoğun dumandan etkilendi.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        İnegöl'de ev yangını: 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
        İnegöl'de ev yangını: 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
        Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Bursa'da yangın çıkan evde 1 kişi ölü bulundu
        Bursa'da yangın çıkan evde 1 kişi ölü bulundu
        Bursaspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Bursaspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Masallarla engelsiz mutluluk
        Masallarla engelsiz mutluluk