Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.



Baykoca Akhisar Mahallesi Mimar Sokak'taki 8 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Alevler hızla büyürken, site sakini Feridun İ. (46) yangına dışarıdan müdahale etmek isterken elinden hafif şekilde yaralandı.



İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, yangın sırasında dairede bulunan Emrecan U. (21) yoğun dumandan etkilendi.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







