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        TAHTEREVALLİDE OYNAYAN ECRİN'İN PARMAĞI KOPTU  

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 01:56
        TAHTEREVALLİDE OYNAYAN ECRİN'İN PARMAĞI KOPTU  

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkta oynayan 12 yaşındaki Ecrin A.´nın tahterevalliye sıkışan sol el yüzük parmağı koptu. Acı içinde kalan Ecrin, buz kalıbına konulan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Karanfil Sokak´ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parkta oyun oynayan Ecrin A., iddiaya göre, sol elini tahterevallinin demirlerinin arasına soktu. Parmakları sıkışan Ecrin acı içinde ağlamaya başlarken, yanına koşan yakınları sol el yüzük parmağının koptuğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kopan parmak buz kalıbına konulurken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecrin, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedaviye alınan Ecrin, buradaki müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Ecrin´in kopan parmağının burada yapılacak ameliyatla yerine dikileceği öğrenildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Parmağı kopan çocuğun hastaneden sevkiHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-08 01:55:46

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