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        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 18:40
        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Osman SAK/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra OrhaneliBursa karayolunun Göynükbelen yol ayrımında meydana geldi. İsmail Sevik (68) yönetimindeki 16 CFB 33 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ali D. (55) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Hasip D. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İsmail Sevik, Ali D. ile Hasip D., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan evli, 2 çocuk babası İsmail Sevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

        2023-07-25 18:39:16

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