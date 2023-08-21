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        TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışını Fenerbahçe 1 takımı kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:57
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        TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışını Fenerbahçe 1 takımı kazandı
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        Denizhan KARAHANCI/BURSA,(DHA) -Yelken sezonunun merakla beklenen yarışlarından, 11´inci Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Eker Olympos Regatta sona erdi. 18-20 Ağustos tarihleri arasında Moda-Trilye-Moda etaplarında düzenlenen yarışın birincisi, 9 puanla Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu.

        TAYK-Eker Olympos Regatta, yat yarışçılarını yine Tirilye´de buluşturdu. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 tekne ve 200´ün üzerinde yelkenci katılım sağladı. 11´inci TAYK-Eker Olympos Regatta´nın, Tirilye´den Moda´ya doğru düzenlenen üçüncü ve son etabında bir ilk de gerçekleşti. 11´inci yılında ilk defa denizden verilen start, rüzgar üstü off-set şamandırası kullanılarak, 80 dereceden gelen rüzgarla orsa seyrinde verildi.

        Deniz sporlarının kendine özgü heyecanının, doruk noktasında hissedildiği yarışta yelkenliler, Marmara Denizi'ni bir uçtan diğer uca doğru geçerken, 11´inci TAYK Eker Olympos Regatta yelken yarışında kupanın sahibi  Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu. Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımının, 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta, kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

        IRC0 Sınıf: ENKA Cheese IV

        IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

        IRC2 Sınıf: ETİ Alize M

        IRC3 Sınıf: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

        TAYK Eker Olympos Regatta 2023 sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:

        IRC0 Sınıf:   

        ENKA Cheese IV

        Orient Express 6

        Borusan Racing Çılgın Sigma 2

        Mesa Holding ShakShuka 3

        Eker Süzme

        IRC1 Sınıf:

        Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

        AKPA Chemicals 2

        Logo

        MSİ Sailing Team AG Anything Goes

        Columbia Alize 1070

        AKKİM Hedef Yelken 40

        Borusan Racing Evolution

        CMC Holding Pinokyo 1

        IRC2 Sınıf:

        ETİ Alize M

        Coca Cola İçecek DasCarina

        Eker Efsane Sailing Team DasDojo

        Tüpraş Fenerbahçe 5

        BurganbankExtrem

        LatroSailing AG Matrix

        IRC3 Sınıf:  

        Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

        NTS Danışmanlık Falcon

        Organik Kimya Electron

        Yapı Kredi Fenerbahçe 3

        ESC Sailing Lithosan Yelken Takımı Alchera

        Turkcell Alize

        11. TAYK Eker Olympos Regatta yarışında dereceye giren takımlara ödülleri, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Moda Deniz Kulübü´nde düzenlenecek törenle verilecek.

        DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Denizhan KARAHANCI

        2023-08-21 14:27:06

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