TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışını Fenerbahçe 1 takımı kazandı

Denizhan KARAHANCI/BURSA,(DHA) -Yelken sezonunun merakla beklenen yarışlarından, 11´inci Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Eker Olympos Regatta sona erdi. 18-20 Ağustos tarihleri arasında Moda-Trilye-Moda etaplarında düzenlenen yarışın birincisi, 9 puanla Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu.

TAYK-Eker Olympos Regatta, yat yarışçılarını yine Tirilye´de buluşturdu. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 tekne ve 200´ün üzerinde yelkenci katılım sağladı. 11´inci TAYK-Eker Olympos Regatta´nın, Tirilye´den Moda´ya doğru düzenlenen üçüncü ve son etabında bir ilk de gerçekleşti. 11´inci yılında ilk defa denizden verilen start, rüzgar üstü off-set şamandırası kullanılarak, 80 dereceden gelen rüzgarla orsa seyrinde verildi.

Deniz sporlarının kendine özgü heyecanının, doruk noktasında hissedildiği yarışta yelkenliler, Marmara Denizi'ni bir uçtan diğer uca doğru geçerken, 11´inci TAYK Eker Olympos Regatta yelken yarışında kupanın sahibi Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu. Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımının, 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta, kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC0 Sınıf: ENKA Cheese IV

IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

IRC2 Sınıf: ETİ Alize M

IRC3 Sınıf: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

TAYK Eker Olympos Regatta 2023 sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:

IRC0 Sınıf:

ENKA Cheese IV

Orient Express 6

Borusan Racing Çılgın Sigma 2

Mesa Holding ShakShuka 3

Eker Süzme

IRC1 Sınıf:

Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

AKPA Chemicals 2

Logo

MSİ Sailing Team AG Anything Goes

Columbia Alize 1070

AKKİM Hedef Yelken 40

Borusan Racing Evolution

CMC Holding Pinokyo 1

IRC2 Sınıf:

ETİ Alize M

Coca Cola İçecek DasCarina

Eker Efsane Sailing Team DasDojo

Tüpraş Fenerbahçe 5

BurganbankExtrem

LatroSailing AG Matrix

IRC3 Sınıf:

Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

NTS Danışmanlık Falcon

Organik Kimya Electron

Yapı Kredi Fenerbahçe 3

ESC Sailing Lithosan Yelken Takımı Alchera

Turkcell Alize

11. TAYK Eker Olympos Regatta yarışında dereceye giren takımlara ödülleri, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Moda Deniz Kulübü´nde düzenlenecek törenle verilecek.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Denizhan KARAHANCI

2023-08-21 14:27:06