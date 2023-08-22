Bursa'nın Karacabey ilçesinde orman yangını (2)

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa´nın Karacabey ilçesinde yol kenarındaki otlukta çıkan ve ormana sıçrayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına 30 araç ve iş makineleri ile 1 helikopter katıldı. Alevlerin daha geniş alana yayılması iş makineleri ile engellenirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-08-22 21:59:21