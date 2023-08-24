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        8 yaşındaki Yusuf, İznik Gölü'nde boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 20:57 Güncelleme: 24.08.2023 - 20:58
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        8 yaşındaki Yusuf, İznik Gölü'nde boğuldu
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        Hasan BOZBEY/ İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da, ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği İznik Gölü'nde suya girdikten sonra gözden kaybolan Yusuf Baran Akdeniz (8), balıkçılar tarafından ölü olarak sudan çıkarıldı. 

        Olay, saat 17.00 sıralarında İznik Gölü Göllüce mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmak için İznik Gölü kıyısına giden Yusuf Baran Akdeniz, suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredeki balıkçılar çocuğu kurtarmak için suya atlarken ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren anne Özlem Akdeniz (36) ve baba Mustafa Akdeniz´i çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken Yusuf Baran Akdeniz´in cansız bedeni balıkçılar tarafından sudan çıkarıldı. Yusuf Baran Akdeniz´in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

        2023-08-24 20:56:34

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