Bursa'da sopalı, silahlı kavga kamerada: 4 yaralı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, kameralara yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden silahı çıkaran bir kişi, diğer gruptaki Emrullah U., Burak G., Murat G. ve Hakim Ç.'ye art arda ateş etti. Yaralanan 4 kişi kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, iki grubun tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdığı, daha sonra şüphelilerden birinin silahını ateşlediği anlar yer aldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-08-26 15:04:30