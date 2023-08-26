Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da sopalı, silahlı kavga kamerada: 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:05 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sopalı, silahlı kavga kamerada: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, kameralara yansıdı.

        Olay, saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden silahı çıkaran bir kişi, diğer gruptaki Emrullah U., Burak G., Murat G. ve Hakim Ç.'ye art arda ateş etti. Yaralanan 4 kişi kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bu arada kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, iki grubun tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdığı, daha sonra şüphelilerden birinin silahını ateşlediği anlar yer aldı.

        Görgü tanıklarının ifadesine başvurup bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

        2023-08-26 15:04:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bursa'da belediyeden 118 yaşındaki Saadet Al'a tekerlekli sandalye desteği
        Bursa'da belediyeden 118 yaşındaki Saadet Al'a tekerlekli sandalye desteği
        Genç müzisyen Arya Su konser piyanisti olmayı hedefliyor
        Genç müzisyen Arya Su konser piyanisti olmayı hedefliyor
        Bu harada, milyonluk Arap yarış atları yetiştiriliyor
        Bu harada, milyonluk Arap yarış atları yetiştiriliyor
        Bursalı gönüllüler mehter kültürünü yaşatmak için programdan programa koşuy...
        Bursalı gönüllüler mehter kültürünü yaşatmak için programdan programa koşuy...
        İznik Gölü'ne giren 80 yaşındaki kişi boğuldu
        İznik Gölü'ne giren 80 yaşındaki kişi boğuldu
        İznik Gölü'ne giren yaşlı adam, boğuldu
        İznik Gölü'ne giren yaşlı adam, boğuldu