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        Kadına kemerli saldırı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:55
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        Kadına kemerli saldırı kamerada
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        Mehmet İNAN-Abdülselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da bir kişi, yol kenarında, elindeki kemerle kadını darbetti. Şüpheli, kendisine engel olmak isteyen sürücülere de tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, Osmangazi ilçesi Gazi Akdemir Mahallesi Sıcaksu mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında duran bir kişi, elindeki kemerle kadına saldırdı. Şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere düşen kadını dövmeye devam etti. Bu sırada saldırgan, olayı görüp aracını durdurarak kendisine engel olmak isteyen sürücüye saldırıp, aracına vurdu. Bu sırada darbedilen kadın koşarak uzaklaşırken, kemerli saldırgan peşinden gitti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.  (DHA)    DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-09-04 12:53:11

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