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        Karacabey Belediyespor - Adıyaman FK: 0-1

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:01 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:05
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        Karacabey Belediyespor - Adıyaman FK: 0-1
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        STAT:MustafaFehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Akpınar, Umut İncili

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan- Fatih Tultak, Mehmet Bağlı (Dk.57 Ali Aydemir), Ersel Aslıyüksek, Selimcan Temel (Dk.46 Burak Aydın), Berat Satılmış (Dk.76 Ömer Faruk Yücel), Rasimcan Değirmenci, Özgür Güler (Dk.76 Namık Barış Çelik), Onur Öztonga, Alperen Özşahin, Sinan Akaydin (Dk.85 Ata Kurtuluş)

        ADIYAMAN FK: Melih Ağa- Yusuf Akın (Dk.86 Alpay Eroğlu), Ercan Şirin, Nihat Koç, Burak Gürler, Serhat Yeşilördek (Dk.57 İbrahim Mirza Aral), Emirhan Çalışkan (Dk.57 Mehmet Yanıkara), Salim İyik, Alperen Keleş(Dk.39 Muhammet Furkan Demir), Vedat Yeşilkaya, Hüseyin Çakmak

        GOL: Dk.50 Hüseyin Çakmak (Adıyaman FK)

        SARI KARTLAR: Burak Aydın, Alperen Özşahin, Rasimcan Değirmenci ( Karacabey Belediyespor) - Nihat Koç, Burak Güler, Serhat Yeşilördek, Salim İylik, Mehmet Yanıkara (Adıyaman FK)

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 4´ncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'ya 1-0 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Karacabey - Yasin KESKİN

        2023-09-16 22:00:54

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