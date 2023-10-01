BURSA'DA, İLAHİYATÇI- İSLAM HUKUKÇUSU HAYRETTİN KARAMAN'A VEFA PROGRAMI BURSA'da,İlahiyatçı- İslam Hukukçusu Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenlendi. Programda Karaman'ın kaleme aldığı 'Dert Söyletir Aşk Ağlatır' kitabı tanıtıldı. Karaman'ın şiirlerinden oluşan ilahi albümü sanat severlerle buluşturularak ve ilahi olarak bestelenen 13 şiir için 13 ayrı ebru sanatçısının hazırladığı eserler sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hocası olan Hayrettin Karaman'a vefa mesajı gönderdi.

BURSA'da,İlahiyatçı- İslam Hukukçusu Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenlendi. Programda Karaman'ın kaleme aldığı 'Dert Söyletir Aşk Ağlatır' kitabı tanıtıldı. Karaman'ın şiirlerinden oluşan ilahi albümü sanat severlerle buluşturularak ve ilahi olarak bestelenen 13 şiir için 13 ayrı ebru sanatçısının hazırladığı eserler sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hocası olan Hayrettin Karaman'a vefa mesajı gönderdi.

Yıldırım Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Hayrettin Karaman vefa programı'nda Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkarılan, Hayrettin Karaman'ın kaleme aldığı güftesi Karaman'a, bestesi musikişinas Mehmet Kemiksiz'e ait özel ilahi albümü katılımcıların beğenisine sunuldu. Hayrettin Karaman'a vefa programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise hocası olan Hayrettin Karaman'a, vefa mesajı olarak gönderdiği telgraf okundu. İlahi olarak bestelenen 13 şiir için 13 ayrı ebru sanatçısının hazırladığı eserler sergilendi. Program kapsamında ayrıca 'İlme adanmış bir ömür; Hayrettin Karaman'a vefa paneli' düzenlendi. Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Yavuz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. Telgrafında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a, Prof. Dr. Hayrettin Karaman için düzenlenen vefa gecesine daveti için teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş birisidir. Muhterem hocamız karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara rağmen hikmet dolu yazılarıyla, makaleleriyle, sohbetleriyle bizlerin gönül dünyasını aydınlatmıştır. İslam fıkhından Müslümanların soru ve sorunlarına güncel çözüm yolları arayan içtihat kapısını açık tutmak için mücadele eden hocamızın bilinirliği bu yönleriyle ülkemiz sınırlarının ötesine ulaşmıştır. Ayrıca imam hatip neslinin yetişmesinde ilk imam hatip mezunlarından biri olarak hocamızın değerli emeği vardır. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamıza Rabbimden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Hocam olması dolayısıyla da kendisine ayrıca saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, programa iştirak edenleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

'BİZ SİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da Hayrettin Karaman'a sevgi dileklerini ileterek, "Fakülte yıllarımızda, imam hatip okullarımızdan itibaren hem sözüyle hem eseriyle hem de duruşuyla kendisinden hep müstefid olduğumuz muhterem hocamız. İmam hatip okullarının ve bir nesil davası için kendisini adamış ve her zaman bize ufuk göstermiş bir hocamız. Hayrettin Hocamız bizim için bir ufuk olmuştur. Rabbimiz ondan daha çok istifade etmeyi nasip eylesin. Biz sizi çok seviyoruz" diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da böyle bir etkinliği düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Fıkıh, hadis, tefsir, edebiyat, beşeri hayata dair meseleler gibi pek çok alanda eserler veren, nice müşkül meseleyi, çağın getirdiği problemlere çözüm üreten, sohbetleri ve şiirleriyle sayısız gönle dokunan Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamıza bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödeme gayreti içindeyiz" dedi.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman da kendisi için düzenlenen vefa programında emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gecenin anısına Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a, hat işlemeli tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Sergilenen Ebru sanatlarından detaylar

-Kur-an'ı Tilavet okunması detay

-Panelden detaylar

-Hayrettin Karaman röportaj

-Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz açıklama

DHA-Gündem - Türkiye-Bursa / Merkez - Yiğithan HÜYÜK

2023-10-01 01:03:30