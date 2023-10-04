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        Eşini öldürmekten müebbet hapse çarptırıldı, hakime 'Kanıtınız var mı' dedi

        BURSA'datartıştığıeşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (34), 34 yerinden bıçaklayarak öldürüp, evi ateşe veren Suriye uyruklu Muhammed Rehhal'in (34) yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Ömür boyu hapis cezası aldığını tercümanından öğrenince şaşıran Rehhal, "Elimde kan izi dahi yoktu. Bıçak da bulunmuyordu. Bu cezayı verirken sizin bir kanıtınız var mı?" diye sordu. Mahkeme başkanı ise "Her şey ortada" cevabını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:15
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        Eşini öldürmekten müebbet hapse çarptırıldı, hakime 'Kanıtınız var mı' dedi
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        BURSA'datartıştığıeşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (34), 34 yerinden bıçaklayarak öldürüp, evi ateşe veren Suriye uyruklu Muhammed Rehhal'in (34) yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Ömür boyu hapis cezası aldığını tercümanından öğrenince şaşıran Rehhal, "Elimde kan izi dahi yoktu. Bıçak da bulunmuyordu. Bu cezayı verirken sizin bir kanıtınız var mı?" diye sordu. Mahkeme başkanı ise "Her şey ortada" cevabını verdi.

        Olay, 2021 yılı Aralık ayında Yıldırım ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Rehhal ile eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında Muhammed Rehhal, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 6 çocuğunun gözleri önünde eşini, 4'ü öldürücü darbe olmak üzere toplam 34 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İhbar sonrası gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed Rehhal, evlerini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Rehhal, polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Rehhal, işlemlerinin ardından tutuklandı.

        'EVE GELİNCE KARIMI KANLAR İÇİNDE BULDUM'

        Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Muhammet Rehhal, yapılan duruşmalarda tercüman aracılığı ile verdiği ifadesinde, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Karım ile aramızda hiçbir sorun yoktu. Aksine birbirimizi çok seviyorduk. Yalnız benim bir başka kız arkadaşım ile aramızda gönül ilişkisi bulunuyordu. Bunu kendisine söyledim. O da olgunlukla karşıladı. Aramızda hiçbir problem yoktu. Mutluyduk. Olay günü eve gelince karımı yerde kanlar içinde gördüm. Çok üzüldüm. İstem dışı bıçağı alıp, 'Allahu ekber' diye bağırarak dışarı çıktım. Oğlum da sırtımdaydı. Amacım, yardım istemekti. Sonra tutuklandım. Çocuklarım perişan oldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

        KARARI ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

        Muhammed Rehhal'in karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Son duruşmaya, tutuklu sanığın yanı sıra tarafların avukatları katıldı. Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Muhammet Rehhal'e, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını tercümanından öğrenince şaşıran Rehhal, mahkeme heyetine, "Hakim bey, suçsuzum. Eşim ile birbirimizi çok seviyorduk. Onu öldürmedim. Elimde kan izi dahi yoktu. Bıçak da bulunmuyordu. Bu cezayı verirken sizin bir kanıtınız var mı?" diye sordu. Mahkeme başkanının, "Her şey ortada" yanıtının ardından Rehhal, jandarma ekiplerince cezaevine götürüldü.

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