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        KARAMOLLAOĞLU: ULUSLARARASI HUKUKUN TEMELİNİ SARSACAK NE VARSA ONU YAPIYORLAR  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 00:19 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:19
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        KARAMOLLAOĞLU: ULUSLARARASI HUKUKUN TEMELİNİ SARSACAK NE VARSA ONU YAPIYORLAR  
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        SAADETPartisiGenel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dünya birdenbire değişti. Bir haftaya yakın bir zamandır Gazze´de yer yerinden oynuyor. Oradaki Müslümanları, Filistin´i temsil edenleri itham ediyorlar ama işlemedikleri cinayet kalmadı. Uluslararası hukukun temelini sarsacak ne varsa onu yapıyorlar" dedi.

        Saadet Partisi İnegöl ilçe 9´uncu Olağan Kongresi, İnegöl Belediye Spor Salonu´nda gerçekleştirildi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, Saadet Partisi Bursa İl Teşkilat üyeleri ile AK Partili bazı yöneticiler katıldı. Kongrede; tek aday olan olarak Ahmet Yıldız, seçilerek görevi Hasan Eroğlu´ndan devraldı.

        '50 YILDIR FİKİRLERİMİZDEN, İNANCIMIZDAN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK'

        Kongrede konuşan Karamollaoğlu, "Kongremizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dünya birdenbire değişti. Bir haftaya yakın bir zamandır Gazze´de yer yerinden oynuyor. Oradaki Müslümanları, Filistin´i temsil edenleri itham ediyorlar ama işlemedikleri cinayet kalmadı. Uluslararası hukukun temelini sarsacak ne varsa onu yapıyorlar. Kim yapıyor? İsrail'in temsilcileri. Kimin desteği ile yapıyor? ABD´nin ve Avrupa´nın. Adeta İslam´a ve Müslümanlara karşı kin kusan yöneticilerin desteği ile yapıyor. Bu normal bir şey değil. Bunun kabulü mümkün değil. Dün gece sırf bu sebepten dolayı gözüme uyku girmedi. Gazze´de yaralanan, ölümle burun buruna gelen o kadar çok çocuk var ki tahmin edemezsiniz. Bunlara gıda verilmesine bile engel oluyorlar. Su içmelerine engel oluyorlar. Tedavi edilebilmeleri için ilaç tedarikine engel oluyorlar. Yıllardır bu davanın peşinde olduk. 50 yıldır fikirlerimizden, inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Bundan sonra da kaybetmemeye, dik durmaya azimliyiz" dedi.

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