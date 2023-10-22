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        Bursaspor-Adıyaman FK: 1-0

         

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:54 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:55
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        Bursaspor-Adıyaman FK: 1-0
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        STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk

        HAKEMLER: Serkan Pınar, Berkay Salman, Kerem Kalkan

        BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney, Mustafa Genç, Yusuf Sertkaya (Dk. 76 Emre Tepegöz), Ozan İsmail Koç, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Barış Dalkıran (Dk. 46 Eren Güler), Berat Altındiş (Dk. 87 Alperen Şirin)

        ADIYAMAN FK: Ahmet Çolak, Atakan Ekiz, Ercan Şirin, Yusuf Akın (Dk. 10 Cenk Çalışkan), Cumhur Yılmaztürk (Dk. 82 Emirhan Çalışkan), Alpay Eroğlu, Muhammed Furkan Demir, Serhat Yeşilördek, Mansur Çalar (Dk. 57 Gökmen Arduç), Berkay Sefa Kara (Dk. 46 Mehmet Yanıkara), Hüseyin Çakmak

        GOL: Dk. 90+1 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)

        SARI KARTLAR: Berat Altındiş (Bursaspor), Muhammed Furkan Demir (Adıyaman FK)

        TFF 2'nci Lig ekibi Bursaspor, sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Hasan BOZBEY

        2023-10-22 17:53:33

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