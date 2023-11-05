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        Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-1

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:20
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        Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-1
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        STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Burak Celep, Hasan Cebeci

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Burak Karapınar, Fatih Tultak, Selimcan Temel (Dk. 64 Sinan Akaydın), Mehmet Bağlı (Dk. 68 Burak Aydın), Ersel Aslıyürek (Dk. 29 Namık Barış Çelik), Berat Satılmış, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk. 68 Özgür Güler), Alperen Özşahin, Ahmet Memiş 

        DİYARBEKİRSPOR: Mehmet Cinpir, İsmail Konuk, Cem Çelik (Dk. 46 Azad Filiz), Berkay Ceylan (Dk. 74 Yasin Dülger), Serhat Enes Çalışan (Dk. 90 Ozan Papaker), Savaş Polat, Tolga Kalender, Canberk Dilaver, Berat Ali Genç (Dk. 46 Bünyamin Balat), Burak Asan (Dk. 76 Bünyamin Yürür), Arda Okan Kurtulan

        GOLLER: Dk. 88 Onur Öztonga (Karacabey Belediyespor) - Dk.37 Berkay Ceylan (Diyarbekirspor)

        SARI KARTLAR: Berat Satılmış, Mehmet Bağlı, Burak Karapınar, Onur Öztonga (Karacabey

        Belediyespor) - Canberk Dilaver, Sadık Arda Kurtulan, (Diyarbekirspor)

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 12´nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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