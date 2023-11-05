Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-1

STAT:Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Burak Celep, Hasan Cebeci

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Burak Karapınar, Fatih Tultak, Selimcan Temel (Dk. 64 Sinan Akaydın), Mehmet Bağlı (Dk. 68 Burak Aydın), Ersel Aslıyürek (Dk. 29 Namık Barış Çelik), Berat Satılmış, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk. 68 Özgür Güler), Alperen Özşahin, Ahmet Memiş

DİYARBEKİRSPOR: Mehmet Cinpir, İsmail Konuk, Cem Çelik (Dk. 46 Azad Filiz), Berkay Ceylan (Dk. 74 Yasin Dülger), Serhat Enes Çalışan (Dk. 90 Ozan Papaker), Savaş Polat, Tolga Kalender, Canberk Dilaver, Berat Ali Genç (Dk. 46 Bünyamin Balat), Burak Asan (Dk. 76 Bünyamin Yürür), Arda Okan Kurtulan

GOLLER: Dk. 88 Onur Öztonga (Karacabey Belediyespor) - Dk.37 Berkay Ceylan (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Berat Satılmış, Mehmet Bağlı, Burak Karapınar, Onur Öztonga (Karacabey

Belediyespor) - Canberk Dilaver, Sadık Arda Kurtulan, (Diyarbekirspor)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 12´nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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