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        TOFAŞ - Türk Telekom: 79-62

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:40
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        TOFAŞ - Türk Telekom: 79-62
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER:Serkan Emlek, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 7, Winston 16, Tevfik Akdamar, Homesley 13, Batın Tuna Tolga Geçim 4, Ege Demir, Obrien 10, Sakic 10, Wiley 13, Mustafa Kurtuldum 6

        TÜRK TELEKOM: Mcduffie 2, Boran Güler, Yiğitcan Saybir 10, Palmer Jr 12, Adams 4, Wallace, Metehan Akyel 7, Okben Ulubay 3, Troy Selim Şav 3, Enoch 13, İsmail Cem Ulusoy 8

        1´İNCİ PERİYOT: 19-12

        DEVRE: 46-30

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 65-45

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8´inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 79-62 yendi.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - İsmail Hakkı SEYMEN

        2023-11-18 18:28:33

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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