BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ÇUKURUNA PARK HALİNDEKİ 4 ARAÇ DÜŞTÜ

BURSA'nınKestelilçesinde, sağanak yağış nedeniyle bir sokaktaki istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki 4 araç çöken çukura düşerken, olay yeri yakınında bulunan apartmanda oturanlar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle saat 21.30 sıralarında Vendimehmet 124'üncü sokak'ta istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki 16 AJF 280, 16 AAB 62, 16 AGK 467 plakalı otomobil ile 16 U 3220 plakalı hafif ticari araç, çöken çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, çökmenin meydana geldiği alanın yan tarafındaki 5 katlı binada oturanlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Vinç yardımıyla düştükleri yerden çıkartılan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.