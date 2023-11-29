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        Bursa'da 3 katlı binanın çatısı müstakil evin üstüne düştü

        BURSA'dasaatteki hızı 84 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı, tek katlı müstakil evin üstüne düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken çatının düşme anı saniye saniye görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 08:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 08:20
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        Bursa'da 3 katlı binanın çatısı müstakil evin üstüne düştü
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        BURSA'dasaatteki hızı 84 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı, tek katlı müstakil evin üstüne düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken çatının düşme anı saniye saniye görüntülendi.

        Olay, saat 00.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi, Beyazıt Mahallesi, 1'inci Kınık Sokak'ta meydana geldi. Kentte, gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 84 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı hasar görerek yan yattı. Olayı gören mahalleli, çevre binalarda oturan komşularını uyararak binaları tahliye ederken, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, ANDA, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken AFAD ve ANDA ekipleri binanın çatı bölümünde incelemede bulundu.

        Ekipler hasar görerek yan yatan çatıyı çevredeki binalara zarar vermeden kaldırmak için çalışma başlattı. Ancak, yan yatan çatının asılı kaldığı duvarın yıkılmasıyla, çatı tek katlı müstakil evin üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle çatısı çöken evde hasar meydana geldi. Çatının yıkılma anı anbean kameraya yansırken, komşuların uyarısıyla tahliye edilen müstakil evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından hasar gören çatının tekrar çökme ihtimaline karşı ekipler güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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