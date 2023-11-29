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        DATO'dan "Büyükdemirkazık Dağı Kuzey Duvarı Perspektifinden Türkiye Dağcılığına Vizyon Önerileri Çalıştayı"

        Bursa'da, Dağcılık ve Tırmanış Okulu (DATO) tarafından "Büyükdemirkazık Dağı Kuzey Duvarı Perspektifinden Türkiye Dağcılığına Vizyon Önerileri" konulu dağcılık çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:23 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:25
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        DATO'dan "Büyükdemirkazık Dağı Kuzey Duvarı Perspektifinden Türkiye Dağcılığına Vizyon Önerileri Çalıştayı"
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        Bursa'da, Dağcılık ve Tırmanış Okulu (DATO) tarafından "Büyükdemirkazık Dağı Kuzey Duvarı Perspektifinden Türkiye Dağcılığına Vizyon Önerileri" konulu dağcılık çalıştayı düzenlendi.

        Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'ndeki bir toplantı salonunda düzenlenen etkinlik, DATO Yönetim Kurulu ve üyelerinin hazırladığı tanıtım belgeselinin izletilmesiyle başladı.

        DATO Başkanı Koray Sır, DATO'nun kuruluşundan bu zamana kadar geçen süreci, yapılan etkinlikleri, zirve yolculuklarındaki başarılarını anlattı.

        İki gün süren etkinlikte DATO ailesindeki genç dağcılar da zirve tırmanışlarındaki başarılarını paylaştı.

        Program sonunda, Aladağlar Büyükdemirkazık Dağı Kuzey Duvarı'nda tırmanış yapan dağcılara başarı belgesi, DATO'da eğitim alarak mezun olan 64 ve 65'inci dönem kursiyerlerine de katılım belgesi verildi.

        Etkinliğe, Doğan Palut, Mustafa Yeşildal, Gıyasettin Demirhan, Serhan Poçan, Hakan Kocakulak, Güçlü Özen, Koray Sır, Ahmet Metin Alkan, Eren Görenoğlu, Serdal Televi, İsmail Ağdaş, Dilek Seyidoğlu, Egemen İpek, Kadir Erdiren, Sezer Yemenicioğlu konuşmacı olarak katıldı.

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