Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı (3)
EVVEİŞ YERLERİ ÇAMURA BULANDI
Hasanbey Mahallesi'nde sel nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanırken, İşbilen Sokak'ta selin etkisiyle bir apartmanın giriş katındaki daireyi ve deposunu su bastı. Sokaklar, akan suyun sürüklediği toprak yığınları ve ağaç dallarıyla dolarken park halindeki araçlar ise çamura bulandı. Ekiplerin su basan evlerde temizleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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