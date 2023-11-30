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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 07:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 07:10
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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı (3)
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        EVVEİŞ YERLERİ ÇAMURA BULANDI

        Hasanbey Mahallesi'nde sel nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanırken, İşbilen Sokak'ta selin etkisiyle bir apartmanın giriş katındaki daireyi ve deposunu su bastı. Sokaklar, akan suyun sürüklediği toprak yığınları ve ağaç dallarıyla dolarken park halindeki araçlar ise çamura bulandı. Ekiplerin su basan evlerde temizleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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