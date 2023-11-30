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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı 

        BURSA'daakşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesinde dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı. Kentte metrekareye 55 kilogram yağmur düştü. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 04:18 Güncelleme: 30.11.2023 - 04:20
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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı 
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        BURSA'daakşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesinde dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı. Kentte metrekareye 55 kilogram yağmur düştü. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

        Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan ve aralıksız süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğü öğrenilirken bölgede bulunan dereler taştı, cadde ve sokaklardaki araçlar sular içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapanan yollarda ekskavatörlerle yardımıyla kurtarma ve su tahliye çalışmaları sürerken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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