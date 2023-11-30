Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı (2)

TİRİLYEMAHALLESİ'NDEDÜKKANLARI SU BASTI

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğü öğrenilirken bölgede bulunan dereler taştı, cadde ve sokaklardaki araçlar sular içinde kaldı. Mahallede giriş katlarda bulunan birçok ev ve işyerini su bastı, araçlarda hasar meydana geldi. Ekiplerin su basan ev ve iş yerlerinde bir yandan temizleme çalışmaları sürerken diğer yandan hasar tespiti yapılıyor.

'5 YILDIR BURADA ESNAFIZ, 5 SEFER SU BASTI'

Tirilye Mahallesi'nde 5 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Alaattin Ocak, ''Çok büyük bir felaket, bütün her yer berbat durumda. Şu anda hiç bir tane cihazımız kalmadı. Mobilyalarımız, ürünlerimiz hepsi bitti. Ürünlerimiz gitti. Ne olacak şimdi? Hiçbir ürün yok. Benim her şeyim gitti. 5 yıldır burada esnafız, 5 sefer su bastı. Arka odayı su bastı dükkanımı su bastı. Bütün cihazlarım yandı.'' dedi.