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        Bursa'da servis araçlarının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:22 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:26
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        Bursa'da servis araçlarının karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Dinçer U. (52) idaresindeki 16 S 8030 plakalı servis midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi'nde Yaşar S. idaresindeki 16 S 6074 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan Rümeysa T. (26), Faruk E. (23), Naime K. (43), Yunus T. (22), Emine K. (40) ve Ayşe A. (43) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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