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        Yatırımlar yeni politikalardan nasıl etkileniyor?

        Yatırımcı Rehberi programının konuğu Zeren Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Yiğit Zeren oluyor. 1973 yılında kurulan ve 7 ayrı alanda faaliyet gösteren amiral gemisi ise enerji olan Zeren Holding CEO'su, faaliyet alanlarının gelişiminin yanı sıra bundan sonraki süreçte şirketlerinin nasıl gelişim göstereceğini anlatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:40
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        Yatırımlar nasıl etkileniyor?
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        Yatırımcı Rehberi programının konuğu Zeren Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Yiğit Zeren oluyor. 1973 yılında kurulan ve 7 ayrı alanda faaliyet gösteren amiral gemisi ise enerji olan Zeren Holding CEO'su, faaliyet alanlarının gelişiminin yanı sıra bundan sonraki süreçte şirketlerinin nasıl gelişim göstereceğini anlatıyor.

        ENERJİ PİYASASI NASIL GELİŞİYOR?

        Faaliyet alanlarınızdaki riskler ve avantajları sıralayan Zeren, özellikle pandemi ve sonrasında enerji piyasası ve bu piyasanın gelişimi hakkında bilgiler veriyor. Ekonomik konjonktürü de değerlendiren Zeren, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi politikalarının yatırımlara etkisini yorumluyor. Zeren sıkı para politikası ile faizin artmış olmasının grup şirketlerine etkisini değerlendiriyor.

        ZEREN HOLDİNG NASIL GELİŞECEK?

        Önümüzdeki kısa orta ve uzun vadede hangi yatırımları yapmayı planladıklarını açıklayan Zeren, yatırım yapacak olan işadamlarını önünüzdeki zorluklar ve avantajları sıralıyor. Zeren şirketlerinizin önümüzdeki dönem büyüme potansiyeli ve 2024 projeksiyonların da dile getiriyor.

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        #haberler
        #Zeren Holding
        #enerji
        #bankacılık
        #yatırım
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