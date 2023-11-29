Bursa'da aracın çarptığı çocuk öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aracın çarpıp kaçtığı çocuk yaşamını yitirdi.

Sinandede Mahallesi Volkan Caddesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, Mustafa Nairabi'ye (3) çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Nairabi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nairabi'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya karışan sürücünün yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

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