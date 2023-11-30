MUDANYA'DA SEL ETKİLİ OLDU; DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SULAR İÇİNDE KALDI 

BURSA'daakşamsaatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesinde dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı. Kentte metrekareye 55 kilogram yağmur düştü. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan ve aralıksız süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğü öğrenilirken bölgede bulunan dereler taştı, cadde ve sokaklardaki araçlar sular içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapanan yollarda ekskavatörlerle yardımıyla kurtarma ve su tahliye çalışmaları sürerken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.