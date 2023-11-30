Kocaeli'de 5 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Kocaeli'de D-100 karayolunda 2 otomobil, 2 minibüs ve bir belediye aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
5 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTIFotoğraf: İHA
D-100 karayolunun Ankara istikameti Kozluk mevkisinde Karayolları ile belediye ekipleri, kamyondan dökülen molozları temizlemek için çalışma yürüttüğü sırada 2 otomobil, 2 minibüs ve ışıklı uyarılar bulunan belediye aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDIFotoğraf: AA
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Muhammet Tuğral'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazada Tuğral'ın kullandığı otomobildeki 3 kişi ile belediyeye ait araçtaki 2 belediye personeli yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolunun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü açıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.