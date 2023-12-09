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        Tarihi eser kaçakçısı baba- oğul- torun yakalandı; 46 sikke ele geçirildi

        BURSA'da,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçısı baba S.Ö. (68), oğlu A.Ö. (44) ile torunu S.E.Ö. (19) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 46 sikke ile dinamit lokumu, barut, amonyum nitrat ve define aramada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:20
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        Tarihi eser kaçakçısı baba- oğul- torun yakalandı; 46 sikke ele geçirildi
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        BURSA'da,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçısı baba S.Ö. (68), oğlu A.Ö. (44) ile torunu S.E.Ö. (19) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 46 sikke ile dinamit lokumu, barut, amonyum nitrat ve define aramada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, S.Ö., A.Ö. ve S.E.Ö. isimli şüphelilerin, tarihi eser kaçakçılığı yapacakları istihbaratı üzerine başlattıkları teknik ve fiziki takibin ardından, dün şüphelilerin, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi´ndeki adreslerine baskın yaptı. Baba, oğlu ve torunu gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 46 sikke, 64 adet define arama dedektörü, 8 adet define arama pointer dedektörü, 4 adet define aramak için kullanılan civa uçlu bakır çubuklu düzenek, 18 adet plastik boru içinde gübre ve barutla hazırlanmış dinamit lokumu, dinamit lokumlarını elektrik akımı ile patlatmada kullanılan akü ile beslenen antenli düzenek, 300 metre patlatma için kullanılan elektrik kablosu, 500 gram barut, 150 gram Amonyum Nitrat, 2 jeneratör, 2 güç kaynağı, 1 hilti ile 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 650 adet tabanca fişeği, 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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