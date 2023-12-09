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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:41
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

        Nilüfer Belediyespor: Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün)

        Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Leban, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Navruz, Alara Altundağ, Buse Özden Berke, Elif Boran)

        Setler: 25-16, 25-13, 25-18

        Süre: 76 dakika (24, 26, 26)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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