Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:TVFCengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün)

Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Leban, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Navruz, Alara Altundağ, Buse Özden Berke, Elif Boran)

Setler: 25-16, 25-13, 25-18

Süre: 76 dakika (24, 26, 26)

BURSA

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