Bursa ve Balıkesir'de hekimlerden Gazze için "sessiz yürüyüş" Bursa ve Balıkesir'deki hastanelerde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş yaptı.

Bursa ve Balıkesir'deki hastanelerde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş yaptı.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan hekimler, Fevzi Çakmak Caddesi'nden Kent Meydanı'na yürüdü.

Beyaz önlük giyen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan hekimler "sessiz" gerçekleştirdikleri yürüyüşle İsrail'i protesto etti.

Yağışlı havada gerçekleşen yürüyüş sonrası hekimler adına gazetecilere açıklama yapan İsmail Özbey, İsrail'in saldırılarına tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarının ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlı olduklarını söyledi.

Sessiz yürüyüşün Bursa dahil 20 ilde yapıldığını belirten Özbey, şunları kaydetti:

"Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımıza yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı duranlar olacağız. Bu onurlu yürüyüşte yer alıp zulme karşı durmak adına her birinizi sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz."

- Balıkesir

Balıkesir'de, Şeyh Lütfullah Camisi önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, ellerindeki dövizlerle yağış altında Milli Kuvvetler Caddesi'nden Ali Hikmet Paşa Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan hekim İbrahim Taş, işgalci İsrail'in Filistin'de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını anlattı.

Taş, Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliamın bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini dile getirerek, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur." diye konuştu.