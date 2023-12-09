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        Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:11
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        Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö, A.Ö. ve S.E.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine takip başlattı.

        Çalışmalar neticesinde, Panayır Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, define aramak için kullanılan çok sayıda materyal, 46 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait fişekler, patlayıcı maddeler ve çeşitli aletler ele geçirildi.

        Ekipler, adresteki 3 kişiyi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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