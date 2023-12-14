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        Yola devrilen elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yola devrilen elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Kadir Ş. (31), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:05
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        Yola devrilen elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yola devrilen elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Kadir Ş. (31), yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Kadir Ş. yönetimindeki plakasız motosiklet, yola devrilen enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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