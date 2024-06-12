The Wall Street Journal'ın haberine göre Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, daha sonra yönetici ekibine katılan eski bir SpaceX stajyeri ve iki SpaceX çalışanı ile ilişki yaşadı.

Kadınlardan biri Musk'ın kendisinden birkaç kez çocuk sahibi olmasını istediğini iddia etti. Kadın, Musk'ın bu teklifini reddetti ve daha sonrasında maaşına zam yapılmadığını ve iş yerindeki performansından şikayet ettiğini öne sürdü.

WSJ'nin haberinde, mesajlara, e-postalara ve diğer belgelere yer verdi. İddialar, kadınların arkadaşları ve aile üyelerinin yanı sıra eski çalışanlar da dahil olmak üzere 48'den fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor. REKLAM Musk, WSJ'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.