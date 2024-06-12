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        Haberler Dünya WSJ: Elon Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var | Dış Haberler

        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var

        WSJ'nin haberine göre, Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk SpaceX'te çalışan üç kadınla ilişki yaşadı. Kadınlardan biri Musk'ın kendisinden birkaç kez çocuk doğurmasını istediğini öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:55
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        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
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        The Wall Street Journal'ın haberine göre Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, daha sonra yönetici ekibine katılan eski bir SpaceX stajyeri ve iki SpaceX çalışanı ile ilişki yaşadı.

        Kadınlardan biri Musk'ın kendisinden birkaç kez çocuk sahibi olmasını istediğini iddia etti. Kadın, Musk'ın bu teklifini reddetti ve daha sonrasında maaşına zam yapılmadığını ve iş yerindeki performansından şikayet ettiğini öne sürdü.

        WSJ'nin haberinde, mesajlara, e-postalara ve diğer belgelere yer verdi. İddialar, kadınların arkadaşları ve aile üyelerinin yanı sıra eski çalışanlar da dahil olmak üzere 48'den fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor.

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        Musk, WSJ'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

        2021'de beş eski SpaceX çalışanı, şirkette bir "cinsel taciz kültürü" olduğunu söylemişti. Bu yılın başlarında eski bir SpaceX çalışanı, cinsel istismar ve ayrımcılık iddiasıyla dava açtı.

        Business Insider'ın haberine göre, Musk'ın 2018'de bir uçuş görevlisini taciz etti ve uçuş görevlisini susturmak için 250 bin dolar ödediğini iddia edilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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