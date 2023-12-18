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        Otomobil, sürücüsü güneşliği indirdiği sırada TIR'a çarptı

        BURSA'dasürücüsünün araç güneşliğini indirdiği sırada TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Ahmet Öz (43), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:40
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        Otomobil, sürücüsü güneşliği indirdiği sırada TIR'a çarptı
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        BURSA'dasürücüsünün araç güneşliğini indirdiği sırada TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Ahmet Öz (43), yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Orhangazi ilçesi göl yolunda meydana geldi. İlçe merkezinden İznik Gölü istikametine giden Ahmet Öz'ün kullandığı 34 Z 0040 plakalı otomobil, yolun kenarında park halinde olan Rojhad Kurtoğlu idaresindeki 06 FZ 8814 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü sıkışırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Öz, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazanın güneşliği indirirken meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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