Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BURSA'DA OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALAN 2 YAŞINDAKİ ARAS KURTARILDI

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras Dursun, 30 dakikalık çalışmanın ardından çilingirin kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Baba Batuhan Dursun´un, oğlu Aras´a kavuştuğu anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 02:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 02:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        BURSA'DA OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALAN 2 YAŞINDAKİ ARAS KURTARILDI
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras Dursun, 30 dakikalık çalışmanın ardından çilingirin kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Baba Batuhan Dursun´un, oğlu Aras´a kavuştuğu anlar kameraya yansıdı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Uludağ Caddesi´nde bulunan fırından ekmek almak için otomobilini park eden Batuhan Dursun (29), oğlu Aras´ı çalışır haldeki otomobilde bırakıp fırına gitti. Bu sırada aracın kapıları otomatik olarak kilitlendi. Kapıları açamayan Batuhan Dursun, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araca zarar vermemek için önce çocuğu kapıları açması için yönlendirmeye çalışırken Batuhan Dursun, "Çikolata aldım sana kapıyı aç vereyim" diyerek oğlunu ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasının ardından olay yerine çilingir çağırıldı. Çilingirin çalışmasıyla kapı kısa sürede açılarak Aras kurtarıldı. Baba Batuhan Dursun'un oğluna sarılması sırasında yaşanan duygusal anlar, kameraya yansıdı. 

        Görüntü Dökümü

        -------------------------

        -Baba Batuhan Dursun´un, Aras´ı ikna etmeye çalışması

        -Otomobilde kilitli kalan Aras detay

        -Çilingirin kapıyı açması

        -Baba Dursun´un oğluna kavuşması

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Bursa / İnegöl - Yavuz YILMAZ

        2023-12-18 02:14:40

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı!
        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        AK Parti'de temayül yoklaması
        AK Parti'de temayül yoklaması
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras kurtarıldı
        Bursa'da otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras kurtarıldı
        BURSA'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILAN KAFENİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ
        BURSA'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILAN KAFENİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ
        Bursa'da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü
        Bursa'da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü
        Bursa'da doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü
        Bursa'da doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığı hakkındaki iddianame ka...
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığı hakkındaki iddianame ka...