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        Bursa'da park halindeki tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarparak altına giren otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:08
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        Bursa'da park halindeki tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarparak altına giren otomobil sürücüsü yaralandı.

        Orhangazi'den İznik Göl'ü istikametine giden 34 Z 0040 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Öz, yol kenarında park halinde olan Rojhad Kurtoğlu (19) idaresindeki 06 FZ 8814 plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Öz yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Öz, araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Ahmet Öz’ün kullandığı otomobil hurdaya dönerken, otomobil çekici yardımı ile tırın altından çıkarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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