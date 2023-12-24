İYİ Parti'den Bursa'da şehitler için yürüyüş İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan 12 asker için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüşün ardından konuşma yapan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Bu mevzu vatan mevzuu, bu mevzu millet mevzuu, bu mevzu bizim geleceğimizin mevzusu. O yüzden ne bir parti bayrağımız var ne de ismi var. Bu mevzuyu siyaset üstü bir vatan mevzusu görerek diyoruz ki, Meclis'te PKK istemiyoruz" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan 12 asker için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüşün ardından konuşma yapan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Bu mevzu vatan mevzuu, bu mevzu millet mevzuu, bu mevzu bizim geleceğimizin mevzusu. O yüzden ne bir parti bayrağımız var ne de ismi var. Bu mevzuyu siyaset üstü bir vatan mevzusu görerek diyoruz ki, Meclis'te PKK istemiyoruz" dedi.

Irak'ın kuzeyinde 2 günde gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan 12 asker için Bursa'da İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun sosyal medya üzerinden çağrısı üzerine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla terör aleyhine slogan atarak Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada sözlerine Ozan Arif'in 'Bu kanı durdurun' şiiriyle başlayan Türkoğlu, "'Doğuya yağmur yağarsa batının toprakları da çamur olur. Batıya ateş düşerse doğunun obaları da tutuşur' diyordu Göktürk Hanı Bumin Kağan. Bugün yalnızca şehitlerin evlerine ateş düşmedi. İnsan olan, Türk olan, dindaş olan, millet olan, kendisini bu milletten hisseden herkesin evine ateş düştü" ifadelerini kullandı.

'MECLİS'TE PKK İSTEMİYORUZ'

Konunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirten Türkoğlu, "Şehit haberleri gelince, herhalde böyle hain bir saldırıya ve şehitlerimizin fidan gibi tek tek toprağa düşüşüne sessiz kalmayacaktık. Bundan sonra da kalmayacağız. Artık memlekette şehit haberlerinin sıradan haberler olmasına da müsaade etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Mevzuyu biz hep siyaset üstü gördük. Bu mevzu vatan mevzuu, bu mevzu millet mevzuu, bu mevzu bizim geleceğimiz mevzusu. O yüzden ne bir parti bayrağımız var ne de ismi var. Bu mevzuyu siyaset üstü bir vatan mevzusu görerek diyoruz ki, Meclis'te PKK istemiyoruz" diye konuştu.

'ŞEHİT CENAZELERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Birinci önceliklerinin devletin ve milletin bekası olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Asker bizim askerimizdir, polis bizim polisimizdir. Biz Atatürk'ten beri almış olduğumuz vazifeye yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletiyle birlikte ilelebet muhafaza etmeye müdafaa etmeye her zaman gönüllü ve hazırız. Hiç kimse bundan endişe etmesin. İhtiyaç duyduğumuz şey oy oranlarımız değildir, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Hiç kimse basit oyunlara girmesin. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Biz şehit cenazelerine sahip çıkacağız. Türk askerini sessiz sedasız cennete uğurlamayacağız. Şehitler ölmez diyeceğiz, vatan bölünmez diyeceğiz. Gecenin bu vaktinde çağrımıza uydunuz, tavrınızı koydunuz. Allah hepinizden razı olsun. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun. Biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından grup olaysız şekilde dağıldı.