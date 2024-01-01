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        Alkollü sürücünün kullandığı araç şarampole düştü: 3 yaralı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 1´i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:40
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        Alkollü sürücünün kullandığı araç şarampole düştü: 3 yaralı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 1´i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Mezit Boğazı´nda meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Necati E. (28) yönetimindeki 16 BEE 559 plakalı hafif ticari araç,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü ile araçta bulunan Kazım D. (19) ve Talha D. (16) yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Necati E.´nin 1.2 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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