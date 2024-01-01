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        Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 08:29 Güncelleme: 01.01.2024 - 08:29
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        Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Mezitler mevkisinde Necati E. (28) idaresindeki 16 BEE 559 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Kazım D. (19) ve Talha D. (16) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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