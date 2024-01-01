Bursa'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Mezitler mevkisinde Necati E. (28) idaresindeki 16 BEE 559 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Kazım D. (19) ve Talha D. (16) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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