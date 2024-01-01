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        Tiner kutusunu ateşe veren Kayra, kıyafetlerinin alev almasıyla yandı

        BURSA'dabahçede bulduğu tiner kutusunu çakmakla ateşe veren Kayra K. (11), kıyafetlerinin tutuşması ile yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:35
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        Tiner kutusunu ateşe veren Kayra, kıyafetlerinin alev almasıyla yandı
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        BURSA'dabahçede bulduğu tiner kutusunu çakmakla ateşe veren Kayra K. (11), kıyafetlerinin tutuşması ile yaralandı.

        İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde oyun oynayan Kayra K., dün akşam saatlerinde bulduğu tiner kutusunu çakmakla yaktı. Tinerin yanması ile kıyafetleri alev alan çocuğun yardımına ailesi koştu. Kıyafetleri söndürülen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan Kayra K., tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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