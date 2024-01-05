Özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücü yaralandı

BURSA´nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hande E. (33) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Esentepe Mahallesi mevkisindeki alt geçitte meydana geldi. Hande E. yönetimindeki 16 HE 923 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Medeni B.´nin (60) kullandığı 16 M 06080 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Hande E. yaralandı. Hande E., ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hande E.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.