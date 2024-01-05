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        Özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücü yaralandı

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hande E. (33) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:50
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        Özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücü yaralandı
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        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hande E. (33) yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Esentepe Mahallesi mevkisindeki alt geçitte meydana geldi. Hande E. yönetimindeki 16 HE 923 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Medeni B.´nin (60) kullandığı 16 M 06080 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Hande E. yaralandı. Hande E., ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hande E.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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