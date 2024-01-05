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        Kendisini otobüsten indiren şoförü bıçaklayan zihinsel engelli çocuk, adli kontrolle serbest

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yanında refakatçisi olmadığı için halk otobüsüne binmesine izin vermeyen şoför İbrahim Soydan´ı (59) bacağından bıçaklayan zihinsel engelli E.Ü. (16), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:20
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        Kendisini otobüsten indiren şoförü bıçaklayan zihinsel engelli çocuk, adli kontrolle serbest
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yanında refakatçisi olmadığı için halk otobüsüne binmesine izin vermeyen şoför İbrahim Soydan´ı (59) bacağından bıçaklayan zihinsel engelli E.Ü. (16), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 3 Ocak´ta saat 13.30 sıralarında Eşref Dinçer Mahallesi Odun Depoları mevkisinde meydana geldi. Zihinsel engelli E.Ü., yanında refakatçisi olmadan İbrahim Soydan yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 ZH 048 plakalı halk otobüsüne binmek istedi. İbrahim Soydan, "Refakatçin olmadan otobüse bindiremem, bunun hesabını veremem" diyerek E.Ü'den araçtan inmesini söyledi. Bunun üzerine E.Ü. ile Soydan arasında tartışma çıktı, araçtaki diğer yolcular araya girmeye çalıştı. Otobüsten indirilen E.Ü., kendisine tepkisini sürdüren Soydan'ı bacağından bıçakla yaraladı. Soydan yere yığılırken, E.Ü. ise kaçtı. Olay, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Soydan, Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baldırına 2 bıçak darbesi alan Soydan´ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Aracın güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen E.Ü., emniyete götürüldü. E.Ü.'nün daha önce de ailesinden habersiz evden çıktığı ve yanında bıçak taşıdığı öğrenildi. Zihinsel engelli ve yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edilerek, geceyi polis nezaretinde evde geçiren E.Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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