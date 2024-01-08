Kazada yaralanan motosikletlinin ıslanmaması için şemsiyeyle başında bekledi BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokağa dönen motosikletli otomobile çarptı. Sokaktan geçen bir kişi, motosikletten düşüp yaralanan İbrahim Koç'un (50) yağmurlu havada ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokağa dönen motosikletli otomobile çarptı. Sokaktan geçen bir kişi, motosikletten düşüp yaralanan İbrahim Koç'un (50) yağmurlu havada ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi 1'inci Yeni Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Koç, 16 AKD 375 plakalı motosikletiyle ara sokağa dönüş yaparken, yolda seyir halinde olan Ferdi Ö. yönetimindeki 16 KDA 33 plakalı otomobile çarptı. Devrilen motosikletten düşen İbrahim Koç yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki bir kişi, yağmurda ıslanmaması için, yaralı Koç'un başında şemsiyeyle bekledi. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.