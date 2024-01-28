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        İnegöl-Domaniç yolunda yoğun kar yağışı; araçlar yolda kaldı

        BURSA'nınİnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yol, yoğun kar yağışı nederiyle TIR ve ağır tonajlı araçların

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:06 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:10
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        İnegöl-Domaniç yolunda yoğun kar yağışı; araçlar yolda kaldı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yol, yoğun kar yağışı nederiyle TIR ve ağır tonajlı araçların

        geçişine kapatıldı. Yolda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı.

        Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar yolda kaldı. İnegöl-Domaniç yolu  TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor. Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Mezit Boğazı mevkisinde de kar yağışı etkisini artırdı. Sürücüler zaman zaman şiddetini artıran kar yağışına karşı trafikte dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarılırken, Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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