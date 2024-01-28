İnegöl-Domaniç yolunda yoğun kar yağışı; araçlar yolda kaldı BURSA'nınİnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yol, yoğun kar yağışı nederiyle TIR ve ağır tonajlı araçların

BURSA'nınİnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yol, yoğun kar yağışı nederiyle TIR ve ağır tonajlı araçların

geçişine kapatıldı. Yolda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar yolda kaldı. İnegöl-Domaniç yolu TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor. Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Mezit Boğazı mevkisinde de kar yağışı etkisini artırdı. Sürücüler zaman zaman şiddetini artıran kar yağışına karşı trafikte dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarılırken, Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.