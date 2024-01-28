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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucuyla yakalanan firari gözaltına alındı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari ile beraberindeki 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:41
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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucuyla yakalanan firari gözaltına alındı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari ile beraberindeki 1 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, komutanlıklarına bağlı ekipler, yürüttükleri istihbarat çalışmalar neticesinde hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapan S.A'nın (40) Gemlik ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

        Daha sonra S.A. ve yanındaki Y.K. (17) ekipler tarafından Alemdar Caddesi üzerinde yakalandı.

        Şüphelilerin jandarma ekiplerini gördüğü anda yere attığı poşetten, 134 gram sentetik uyuşturucu, 302 gram selvi tabir edilen uyuşturucu, kısa sap pompalı tüfek, 7 adet tüfek fişeği ve 8 bin 700 lira ele geçirildi.

        Yapılan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamalarında S.A'nın "hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi suçlardan yakalama kararının olduğu tespit edildi.

        Ayrıca S.A'nın 34, Y.K'nin da farklı suçlardan 6 adet suç kaydı olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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