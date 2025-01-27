Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne atanan Erdal Şahan görevine başladı
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne atanan Erdal Şahan görevine başladı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne atanan Erdal Şahan görevine başladı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek'in Ankara Orman Bölge Müdürü olarak atandığı bildirildi.
Şimşek'in yerine İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan'ın atandı.
Müdürlükte yapılan devir teslim töreninin ardından Esat Şimşek, görevini Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'a devretti.
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